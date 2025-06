Come votare a Roma per i Referendum 2025 se si ha difficoltà a raggiungere i seggi | tutti i servizi gratuiti

Se hai difficoltà a raggiungere i seggi per i referendum del 2025 a Roma, sappi che non sei solo. Grazie ai servizi gratuiti offerti da Auser e Roma Capitale, gli elettori anziani e con disabilità possono contare su un accompagnamento sicuro e comodo. In un momento cruciale come questo, l'inclusività diventa fondamentale. Scopri come fare sentire la tua voce, senza ostacoli!

Dal servizio di accompagnamento per gli anziani promosso dai volontari di Auser alle navette per gli elettori con disabilità disposte da Roma Capitale vediamo quali sono i servizi gratuiti per raggiungere i seggi l'8 e 9 giugno nel Lazio per i referendum abrogativi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Referendum, i comitati per il Sì in piazza a Roma. Conte: "Chi vuole più tutele nel lavoro deve votare". Schlein: "Il quorum è possibile"

La Repubblica è viva quando parla con tutte le sue voci. Il 2 giugno, a Roma, sul palco di Testaccio Estate, tra live music, stand-up e talk, si è ritrovata l'Italia che ascolta, che include, che riconosce. L'8 e 9 giugno andiamo a votare.

"Non è un voto che riguarda un partito, è un voto che garantisce libertà". Ascolta Luca Telese alla maratona contro l'astensionismo del 19 maggio a Roma e l'8 e 9 giugno vieni a votare al #Referendum2025

