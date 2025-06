Come si perde una madre Memorie di una figlia | così Molly Jong racconta la demenza e la vita senza sconti della mamma

La perdita di una madre è un tema universale che tocca le corde più profonde del nostro essere. Nel libro di Molly Jong-Fast, il racconto della demenza di Erica Jong diventa un viaggio emozionante e crudo nella fragilità umana. Un'opera che invita a riflettere su come il tempo possa cambiare le relazioni, ma anche sulla forza dell'amore che persiste. Leggere queste pagine significa confrontarsi con la vulnerabilità e l'autenticità della vita.

Il racconto di una madre che, invecchiando, scivola nella demenza smuove sempre qualcosa di molto profondo, tenero e doloroso insieme. Quando la madre è Erica Jong, una delle più grandi scrittrici del Novecento, e la figlia è la scrittrice Molly Jong-Fast, il raccontare diventa atto di 'verità' umana che in qualche modo ci riguarda tutti come lettori. Si intitola " How to Lose your mother: a daughter's memoir " (Come perdere tua madre: memoir di una figlia") il libro di Molly Jong-Fast, figlia unica dell'autrice di " Paura di Volare ", testo culto di affermazione dell'autonomia femminile che consacrò Jong alla ribalta internazionale nel 1973.