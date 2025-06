Come ripristinare la tendina delle notifiche unita sui Samsung con One UI 7

Se la nuova schermata separata delle notifiche su Samsung con One UI 7 non fa per voi, non disperate! Con pochi semplici passaggi potrete riunire le impostazioni rapide e le notifiche in un’unica tendina, tornando alla comodità di sempre. In questo articolo vi guiderò passo dopo passo per ripristinare facilmente questa funzionalità e rendere il vostro smartphone più intuitivo e pratico. È più semplice di quanto pensiate!