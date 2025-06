Come procedono e quanto dureranno le nuove ricerche di Maddie McCann la bimba scomparsa nel 2007

Le ricerche per Maddie McCann riprendono in Portogallo, 18 anni dopo la sua misteriosa scomparsa. Le autorità stanno setacciando un'area di 21 chilometri quadrati a Praia da Luz, un luogo che continua a far vibrare le corde della curiosità e dell'emozione collettiva. Questo nuovo slancio nel caso riaccende l'interesse su come la tecnologia moderna possa offrire risposte a misteri irrisolti. Riusciranno finalmente a fare luce su questa tragedia?

Sono riprese in Portogallo le ricerche legate al caso di Madeleine 'Maddie' McCann, la bimba inglese di 3 anni scomparsa nel maggio 2007. A distanza di 18 anni, le nuove operazioni si stanno concentrando a Praia da Luz, nell'Algarve. Le autorità portoghesi e tedesche stanno conducendo le ricerche su un'area di 21 chilometri quadrati, dove si trovano edifici e pozzi in disuso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

