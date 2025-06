Come negoziare con i terroristi Putin spegne le trattative con Kiev

In un contesto di tensione e conflitto, le negoziazioni sembrano ormai un'illusione. Putin respinge ogni tentativo di dialogo, definendo l'incontro con Zelensky come "negoziare con terroristi". Ma cosa succede quando le parti sono così radicalmente opposte? Esploriamo le dinamiche e le strategie per affrontare negoziazioni in situazioni estreme, dove ogni mossa può cambiare il corso degli eventi e la pace stessa.

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che tenere un vertice con il leader ucraino Volodymyr Zelensky equivarrebbe a "negoziare con terroristi". Putin ha accusato i vertici politici di Kiev di avere deciso gli attentati ai treni avvenuti nella notte tra sabato e domenica nelle regioni russe di Bryansk e Kursk. "Si tratta ovviamente di atti terroristici", ha sferzato il leader russo. "Chi sta negoziando con chi scommette sul terrorismo?", ha continuato, riferendosi ai difficili negoziati diplomatici in corso tra Kiev e Mosca. Putin ha nuovamente accusato "il regime di Kiev" di essere "illegittimo" e di trasformarsi gradualmente "in un'organizzazione terroristica". 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - "Come negoziare con i terroristi". Putin spegne le trattative con Kiev

Leggi anche questi approfondimenti

Ucraina, Putin chiude la porta: ‚ÄúVertice con Zelensky? Come negoziare con i terroristi‚ÄĚ - In un clima di crescente tensione tra Mosca e Kiev, Putin chiude la porta al dialogo e definisce il regime ucraino un'organizzazione terroristica.

Segui queste discussioni su X

Ecco l'unica negoziazione possibile con i terroristi ucraini : 4 portaerei missilistiche nel Mar Nero con una salva totale di 28 kalibir e sei Tu-22MZ in volo Tweet live su X