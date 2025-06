Come funziona il Robot chirurgo | siamo entrati nella sala operatoria del Cardarelli con “da Vinci”

Nel cuore dell'ospedale Cardarelli di Napoli, il robot "da Vinci" sta rivoluzionando la chirurgia mininvasiva. Grazie a questa tecnologia all'avanguardia, i chirurghi possono operare con precisione millimetrica, riducendo i tempi di recupero per i pazienti. Un passo straordinario verso il futuro della medicina, dove l'innovazione incontra l'umanità . Scoprire come funziona questo sistema potrebbe sorprenderti: un nuovo capitolo nella cura della salute è appena iniziato!

È descritto come il sistema più evoluto nella chirurgia mininvasiva e consente al chirurgo di operare il paziente a distanza. Siamo entrati nella sala operatoria dell'ospedale Cardarelli di Napoli per vederlo in azione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ospedale di Circolo, il robot chirurgico festeggia gli 800 interventi. Come funziona - L'Ospedale di Circolo di Varese celebra un traguardo significativo: 800 interventi effettuati con il robot chirurgico multidisciplinare dal suo ingresso in funzione nel 2022.

