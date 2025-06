Come firmare la petizione per estendere la pma alle donne single

La lotta di Serena Reali ci ricorda quanto sia urgente estendere la procreazione medicalmente assistita alle donne single in Italia. Una questione di diritti e uguaglianza che coinvolge sempre più donne, pronte a rivendicare il loro desiderio di maternità . Firmare la petizione è un gesto concreto per costruire un futuro più inclusivo. Ogni firma conta: è tempo di far sentire la nostra voce!

L'avevamo intervistata a marzo, quando era all'ottavo mese. Serena Reali era dovuta andare in Spagna per accedere alla procreazione medicalmente assistita e diventare madre, in Italia non si può (perché non è in coppia, e in coppia con un uomo). Ecco che cosa succede adesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Come firmare la petizione per estendere la pma alle donne single

