Com’è cambiato lo stile sul lavoro nell’era del ritorno in ufficio

Il ritorno in ufficio segna una nuova era nel mondo del lavoro, dove i datori di lavoro si fanno sentire con fermezza. Aprile ha visto Google chiedere ai propri dipendenti di rientrare o correre il rischio di perdere il lavoro, un approccio che rispecchia la crescente pressione di aziende come Amazon e JP Morgan. Questo cambio di rotta non è solo una questione di spazio, ma un invito a ristabilire connessioni umane e collaborazione. Come reagiranno i lavoratori?

Ad aprile, Google ha fatto un annuncio sorprendente al suo staff: tornate in ufficio o perderete il lavoro. È un messaggio simile a quelli lanciati da Amazon l'anno scorso, da JP Morgan a marzo e da Uber il mese scorso. Dopo anni di tentativi incostanti, i datori di lavoro stanno facendo sul serio—davvero sul serio stavolta— nel richiamare i dipendenti al posto di lavoro. E sebbene molte aziende abbiano già da tempo imposto qualche forma di presenza post-COVID, sembra che ora ci sia un vero slancio verso un autentico «ritorno in ufficio», con scadenze previste per l'autunno. Ma l'ufficio di oggi è un luogo profondamente diverso rispetto a cinque anni fa — così come lo sono i lavoratori.

