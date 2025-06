Com’è andato il faccia a faccia tra Meloni e Macron

Il faccia a faccia tra Meloni e Macron segna una svolta nelle relazioni tra Italia e Francia. Tre ore di confronto per superare tensioni in un contesto europeo sempre più complesso, dall'invio di truppe a Kiev ai dazi di Trump. Entrambi i leader hanno capito che una visione unitaria è fondamentale per affrontare le sfide globali. Riusciranno a trovare un terreno comune? Questo incontro potrebbe essere il primo passo verso una nuova era di cooperazione.

È durato tre ore il faccia a faccia tra Meloni e Macron, che si sono incontrati a Palazzo Chigi per mettere da parte le tensioni di questi mesi. Dall'invio di truppe a Kiev ai dazi di Trump, sono diverse le questioni che hanno allontanato i due leader e che sono stati affrontati nel corso del vertice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

