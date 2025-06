COME A PARIGI! L’Italia riparte con un secco 3-0 agli USA Egonu in grande spolvero

Come a Parigi, l’Italia torna a brillare nel volley femminile: con un secco 3-0 sugli USA, Egonu e compagne aprono alla grande la Nations League 2025. Una vittoria convincente che fa sognare e conferma il nostro talento sul palcoscenico internazionale. La sfida al Maracanazinho di Rio si trasforma in una dimostrazione di forza e determinazione, lasciando presagire un torneo emozionante e ricco di soddisfazioni per le azzurre. L’Italia riparte forte e motivata!

L’Italia ha debuttato con una brillante vittoria nella Nations League 2025 di volley femminile, sconfiggendo gli USA con un perentorio 3-0 (25-13; 25-13; 30-28) e conquistando così un successo di rilevante importanza in apertura della prestigiosa competizione internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche hanno prevalso al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile), dominando i primi due set e prevalendo nel serrato testa a testa che ha caratterizzato il terzo parziale. Formalmente si è trattato di una rivincita della finale dei Giochi di Parigi 2024, ma la formazione americana è scesa in campo con un sestetto completamente diverso da quello dell’atto conclusivo che ha messo in palio la medaglia d’oro a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - COME A PARIGI! L’Italia riparte con un secco 3-0 agli USA. Egonu in grande spolvero

