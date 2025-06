Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri inaugurato a Villa Borghese il Villaggio Arma | i carabinieri si raccontano ai cittadini

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha aperto le porte del Villaggio Arma a Villa Borghese, un'iniziativa che rafforza il legame tra forze dell'ordine e comunità. Come ha detto il Comandante Generale Salvatore Luongo, ogni incontro è un'opportunità di narrazione reciproca. In un'epoca in cui la fiducia tra cittadini e istituzioni è fondamentale, questa iniziativa segna un passo verso una maggiore coesione sociale. Scopri le storie che uniscono!

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha dichiarato: "Ogni cittadino ha una storia da raccontare ai Carabinieri, e ogni Carabiniere ha una storia da raccontare ai cittadini” L’Arma dei Carabinieri è tornata in uno dei suoi luoghi più cari: villa Borghese a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, inaugurato a Villa Borghese il "Villaggio Arma": i carabinieri si raccontano ai cittadini

