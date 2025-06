Colpo di scena Svilar c’è l’annuncio ufficiale | è cambiato tutto

Mile Svilar, portiere della Roma, si trova ora a un crocevia cruciale della sua carriera. Dopo settimane di voci e speculazioni sul suo possibile addio, il direttore sportivo ha finalmente messo un punto fermo sulla situazione. In un periodo in cui il calcio è sempre più influenzato da scelte strategiche e giovanili, la decisione su Svilar potrebbe rivelarsi un tassello fondamentale per il futuro dei giallorossi. Cosa ci riserverà il mercato?

Il portiere della Roma ad un bivio, il ds chiude la questione: ecco cosa sta succedendo. Le voci relative ad un possibile addio di Mile Svilar sembra essere giunte ad una conclusione. Non è un mistero che il portiere della Roma sia stato, nelle ultime settimane, protagonista di diversi rumor di mercato che lo vedevano inevitabilmente lontano dalla Capitale per la prossima stagione. (LaPresse) tvplay.it 51 le partite disputate con la maglia giallorossa in questa stagione. Una sola panchina in Coppa Italia contro la Sampdoria, e poi sempre titolare, sempre per 90 minuti, in tutte le altre partite tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Colpo di scena Svilar, c’è l’annuncio ufficiale: è cambiato tutto

Altre letture consigliate

Colpo Di Scena All’Isola Dei Famosi: Il Naufrago Misterioso Che Sconvolge Il Reality! - Un colpo di scena improvviso all’Isola dei Famosi: un naufrago misterioso sta per fare il suo ingresso, sconvolgendo il cast e le dinamiche dello show.

Segui queste discussioni su X

? #Calciomercato #Milan: nuovo colpo di scena per #Theo #Hernandez! Gli aggiornamenti sul futuro del terzino rossonero fanno tremare i tifosi… Scopri cosa sta succedendo! #ACMilan #SerieA #TransferNews @AntoVitiello @la_rossonera Tweet live su X

Colpo di scena nella guerra delle tariffe: secondo i giudici americani le può imporre solo il Congresso. Ora si rischia il ricorso alla Corte Suprema. E le trattative con Ue e Cina sono a rischio Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Allegri-Napoli, clamoroso colpo di scena: c’entra il Milan

Lo riporta informazione.it: Ultim’ora shock in casa Napoli: il Milan tenta l’ex tecnico bianconero e gela il Napoli in vista del possibile addio di Conte La stagione ha appena chiuso i battenti, ma in Serie A il fermento è già a ...

Svilar, l'agente: "Non rinnoverà il contratto con la Roma". C'è anche il Napoli

Riporta msn.com: Presa di posizione netta da parte dei rappresentati del portiere, che dunque rimettono in discussione il destino del giovane estremo difensore serbo.

Colpo di scena Milan, la chiamata di Allegri cambia tutto: “Resta”

Lo riporta milanlive.it: Allegri lo ha chiamato per chiedergli di restare e questo potrebbe cambiare il destino del rossonero, tutti i dettagli ...