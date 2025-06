Colpo De Bruyne a un passo! Occhi anche su Carlos Soler per il centrocampo

Colpo De Bruyne a un passo: il campione belga potrebbe presto rinforzare il nostro centrocampo! Ma non è solo: Carlos Soler è nel mirino. Questo movimento segna non solo un potenziale cambio di marcia per la squadra, ma riflette anche il trend del mercato che punta su talenti affermati e giovani promesse. Non perderti i prossimi sviluppi: il futuro potrebbe riservarci sorprese incredibili!

Durante la trasmissione Calciomercato l'Originale, ha parlato il noto esperto di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Oppini: “McTominay fuoriclasse? Non lo definirei così. De Bruyne? Un colpo da sogno” - Francesco Oppini, noto tifoso della Juventus, esprime le sue opinioni sui giocatori di calcio in una recente intervista.

Mercato - Altro colpo a zero in arrivo dopo De Bruyne, il canadese è un goleador spaventoso! - https://ilnapolionline.com/2025/05/28/mercato-altro-colpo-a-zero-in-arrivo-dopo-de-bruyne-il-canadese-e-un-goleador-spaventoso/… Tweet live su X

Arrivo in ufficio e il mio capo inglese: - mi fa i complimenti x lo scudetto -mi fa i complimenti x la parata dello scudetto - menziona De Bruyne e che grande colpo - Prova a dire McFratm #Buongiorno Tweet live su X

Pedullà: "Napoli, De Bruyne spruzzatina di panna. Occhio a questi altri due nomi"

Scrive msn.com: Alfredo Pedullà attraverso il suo editoriale settimanale ha fatto il punto sui calciatori attenzionati dal Napoli in questa sessione estiva di mercato.

Napoli, De Bruyne a un passo: ecco come giocherà con Conte

informazione.it scrive: Non è ancora chiaro se sia stata più lady Conte o il patron degli azzurri De Laurentiis a convincere Antonio Conte a restare al Napoli. Certo è che il presidente si è presentato dal tecnico pluri-scud ...