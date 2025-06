Colpo a sorpresa | il Napoli punta Lee Kang-in del PSG | Conte vuole il talento coreano per la trequarti

Il Napoli non si ferma e piazza un colpo che potrebbe rivoluzionare la trequarti: l'azzurro punta Lee Kang-in del PSG! Sotto la regia di Antonio Conte, il talento coreano potrebbe essere la chiave per una nuova fase di gioco, abbinando velocità e creatività. Con il trend del calcio sempre più orientato verso giovani promesse, questa mossa non è solo strategica, ma potrebbe anche accendere entusiasmi nel cuore dei tifosi. Rimanete sintonizzati!

Il Napoli si muove con decisione sul mercato per rinforzare la trequarti e le corsie esterne a disposizione di Antonio Conte, e un nome su cui il club azzurro sta facendo sul serio è quello di Lee Kang-in del Paris Saint-Germain. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i contatti sono stati avviati e la società parigina è stata informata ufficialmente dell'interesse del Napoli. Lunedì scorso, il PSG ha ricevuto la conferma diretta della volontà del club di De Laurentiis di trattare il talentuoso giocatore coreano. Lee Kang-in nel mirino del Napoli Offerta Napoli: il PSG valuta, Lee vuole più spazio. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Colpo a sorpresa: il Napoli punta Lee Kang-in del PSG | Conte vuole il talento coreano per la trequarti

Ribaltone Anguissa, colpo di scena Napoli: la sorpresa - Il Napoli si prepara ad affrontare domenica il Parma, ma le novità su Anguissa potrebbero stravolgere le aspettative.

