Colpito per la terza volta il ponte di Crimea | si allontana la pace in Ucraina

Il ponte di Crimea, simbolo di collegamento ma anche di tensione, è stato colpito per la terza volta. Questo attacco rappresenta non solo una strategia militare, ma un segnale forte e chiaro: la pace in Ucraina sembra allontanarsi ulteriormente. Mentre i conflitti si intensificano, il mondo osserva come le scelte geopolitiche influenzino il destino di intere nazioni. Qual è il prossimo passo nella ricerca di stabilità?

I servizi di sicurezza ucraini hanno colpito per la terza volta dall’inizio della guerra il ponte di Crimea. Stando all’ufficio stampa dell’Sbu, la preparazione dell’operazione sarebbe durata “diversi mesi”. Inizialmente alcuni agenti avrebbero minato i pilastri e la scorsa notte alle ore 4.44 sarebbe stato attivato il primo ordigno esplosivo. L’esplosione avrebbe danneggiato gravemente i . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Colpito (per la terza volta) il ponte di Crimea: si allontana la pace in Ucraina

I servizi di sicurezza ucraini hanno condotto un'altra operazione unica nel suo genere e hanno colpito per la terza volta il #ponte di #Crimea. Lo riferisce la Sbu ucraina, come riporta Rbc Ukraina. Secondo l'Sbu, l'operazione è durata diversi mesi.

