Colpaccio Milan: Igli Tare, nuovo direttore sportivo, sta per chiudere un affare che promette di fare la differenza nella stagione dei rossoneri. Con Massimiliano Allegri di ritorno in panchina, il club punta a una rinascita audace e strategica. Questo primo acquisto non è solo un tassello, ma un segnale chiaro di ambizioni elevate. Scoprite come Tare e Allegri vogliono riportare il Milan ai vertici del calcio italiano!

Igli Tare è pronto a concludere un primo grande affare in entrata per il Milan, dopo l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri. L’affare. Le due nuove figure protagoniste in casa Milan sono quella di Igli Tare come direttore sportivo della prima squadra e Massimiliano Allegri, ritornato in città come allenatore dei rossoneri. Dalle idee dei due e dalla sinergia col club prenderà forma una squadra, che dovrà cambiare le sue sorti con rapidità e fermezza, dopo una stagione terminata senza qualificazione alle prossime competizioni europee e basata sulla mancanza di continuità, quindi di risultati. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Colpaccio Milan, Tare ci è riuscito davvero: si chiude nelle prossime ore

Il #Milan vuole regalare a Massimiliano #Allegri un colpaccio da 90! Igli #Tare sta lavorando molto per ottenere la firma a parametro zero di Luka #Modric Come giudicate questo colpo dei rossoneri? Tweet live su X

Negli altri Paesi calcisticamente evoluti vincono la @ChampionsLeague con i ventenni; in @SerieA , al @acmilan con Allegri si puntano addirittura i quarantenni! Benvenuti nel Mondo al Contrario del Jurassico. Tweet live su X

Il #Milan sogna il colpo Luka #Modric! ? Esperienza, qualità e leadership per guidare il centrocampo rossonero È lui l’uomo giusto per questa nuova era? #ACMilan #Calciomercato #Modric #SerieA #TransferNews #Rossoneri @la_rossonera Tweet live su X

