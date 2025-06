Colpaccio di Antonella Clerici sul palco Rai arriva la Star internazionale

Antonella Clerici sta per sorprenderci ancora una volta: sul palco Rai si prepara a ricevere una star internazionale, portando glamour e emozioni senza precedenti. Dopo il successo su Rai 1, la conduttrice più amata d'Italia si lancia in un nuovo entusiasmante capitolo, con ospiti di calibro mondiale e un pubblico in delirio. Questo colpaccio farà sicuramente parlare: siete pronti a scoprire chi si nasconde dietro questa grande sorpresa?