Colonnine davanti alla farmacia A Sesto la polemica è elettrica FdI | Tolti posti auto ai più fragili

A Sesto Imolese, la polemica si accende per la nuova installazione di colonnine di ricarica elettrica davanti alle farmacie. Il consigliere Fratelli d’Italia, Nicolas Vacchi, denuncia la perdita di posti auto cruciali per i più fragili. Mentre il mondo accelera verso la mobilità sostenibile, è fondamentale trovare un equilibrio che non penalizzi le esigenze dei cittadini. Riflessioni necessarie su come innovare senza dimenticare chi ha bisogno!

I parcheggi davanti alla farmacia presto occupati dalle nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche. A puntare il dito contro quanto accade a Sesto Imolese è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Nicolas Vacchi, residente proprio nella popolosa frazione alle porte della città. "Una scelta veramente assurda – protesta l’esponente di opposizione – se si pensa che quegli stalli per la sosta, oggi bianchi, peraltro prossimi a un incrocio di ingresso al paese dalla strada San Vitale fra quelli più trafficati, sono i più prossimi alla farmacia, che svolge un prezioso e fondamentale servizio verso i tantissimi utenti della frazione e del comprensorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colonnine davanti alla farmacia . A Sesto la polemica è elettrica . FdI: "Tolti posti auto ai più fragili"

