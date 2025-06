Collettivo Chiaroscuro presenta | The Art of Italian Cinematography and Beyond

Il Collettivo Chiaroscuro torna con "The Art of Italian Cinematography and Beyond", un evento imperdibile per gli amanti del cinema. Dopo il successo della prima edizione, il rinnovato incontro promette di esplorare non solo la bellezza del nostro patrimonio cinematografico, ma anche le sue influenze globali. Scopri come il linguaggio visivo italiano stia tracciando nuove rotte artistiche e stimola il tuo sguardo critico. Non perdere l'occasione di immergerti in questo viaggio!

A un anno di distanza dalla sua presentazione ufficiale, che ha visto l’entusiasta partecipazione di molti professionisti del settore, il Collettivo Chiaroscuro annuncia una nuova e rinnovata edizione di The Art of Italian Cinematography and Beyond. Nella giornata del prossimo 7 giugno 2025, presso lo Studio 10 degli Studi televisivi “De Paolis”, si terrĂ l’evento estivo annuale del collettivo: un’occasione ricca e articolata di incontri, riflessioni e dibattiti per promuovere l’eccellenza tecnica ed artistica della professione di autrici e autori della fotografia, con uno sguardo sempre accorto a individuare le sfide che attraversano il contesto attuale dell’industria e del mondo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

