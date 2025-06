Collesalvetti marcia della pace il 10 giugno | Fermiamo la strage di Gaza no alla guerra e all' indifferenza

In un momento di profonda sofferenza e incertezza, Collesalvetti si unisce per la 'Marcia della Pace' del 10 giugno, partendo da Vicarello. Un gesto di solidarietà e speranza per fermare la strage di Gaza, denunciare la guerra e l’indifferenza che alimentano il dolore. Come ha sottolineato la sindaca Sara Paoli, "in questi mesi stiamo assistendo a una tragedia...". È il nostro momento di agire, di far sentire forte il nostro impegno per la pace.

"No alla guerra, no alla violenza, no all'indifferenza. Fermiano la strage di Gaza". Con queste parole il Comune di Collesalvetti ha annunciato il 10 giugno la 'marcia della pace' con partenza da Vicarello. "In questi mesi - ha sottolineato la sindaca Sara Paoli - stiamo assistendo a una tragedia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Collesalvetti, marcia della pace il 10 giugno: "Fermiamo la strage di Gaza, no alla guerra e all'indifferenza"

Segui queste discussioni su X

In #FiPiLi, prorogati fino al #30giugno i lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile (Pmv) di svincolo al km 68+640 tra Vicarello e Collesalvetti in direzione mare, di competenza della società SAT riqualificazione di barriere laterali, chiusura d Tweet live su X