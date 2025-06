Coldiretti Avellino | Informazione e formazione sono indispensabili per evitare rischi per la salute e la sicurezza

Oggi, la sicurezza in agricoltura assume un ruolo cruciale nel garantire il benessere dei lavoratori e la qualità dei prodotti. Presso l'Istituto Agrario De Sanctis di Avellino, si è tenuto un seminario illuminante, con la presenza del Prefetto Rossana Riflesso, per sottolineare l'importanza di informazione e formazione. In un settore sempre più sotto i riflettori per le sue sfide e opportunità, eventi come questi rappresentano passi fondamentali verso un futuro più sicuro e consapevole.