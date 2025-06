Coldiretti al Sud è già allarme siccità In Sicilia si rischia un’estate problematica

L'allerta siccità in Sicilia segna un campanello d'allarme per l'intero Sud Italia: l'estate potrebbe rivelarsi problematica. La Coldiretti avverte che è fondamentale attuare un piano invasi per garantire risorse idriche ed energetiche. Un approccio strategico è essenziale per combattere un fenomeno sempre più strutturale, che minaccia non solo l'agricoltura, ma anche la vita quotidiana dei cittadini. La sfida dell'acqua ci riguarda tutti!

Con l’allarme siccità già scattato nelle regioni del Sud, la messa in campo di un piano invasi per garantire acqua ed energia deve diventare una priorità per il Paese, rispetto a un fenomeno che sta diventando strutturale, con gravi danni per l’agricoltura ma anche pesanti disagi per i cittadini. E’ l’appello lanciato dalla Coldiretti in vista della Giornata mondiale dell’Ambiente del. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Coldiretti, al Sud è già allarme siccità. In Sicilia si rischia un’estate problematica

