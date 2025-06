Coez in concerto a Bari con il suo tour autunnale ' 1998'

Preparati a vivere un’esperienza unica con Coez in concerto a Bari, nel suo tour autunnale 1998! Dopo il successo delle tappe londinesi sold out, il cantautore promette emozioni intense e musica che conquista al cuore. Non perdere l’occasione di essere parte di questa avventura: l’energia di Coez ti aspetta dal vivo, portando sul palco i brani del suo nuovo album in uscita venerdì 13. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica italiana!

Dopo il successo dei tre concerti sold out di Londra (l’1 giugno al Dingwalls, il 2 giugno al Jazz Cafè e il 3 giugno al The Dublin Castle), da novembre Coez sarà live sui palchi dei principali palazzetti d’Italia per portare dal vivo i brani del suo prossimo album 1998 in uscita venerdì 13. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Coez in concerto a Bari con il suo tour autunnale '1998'

