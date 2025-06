coez annuncia il tour nei palasport in arrivo l album 1998

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile: Coez torna dal vivo con un tour nei palasport, portando sul palco il suo nuovo album "1998". Dopo i sold out londinesi, l’artista italiano si prepara a conquistare i principali palazzetti d’Italia, regalando emozioni autentiche e i brani più amati. Un evento imperdibile per tutti i fan pronti a scatenarsi e a lasciarsi coinvolgere dalla magia della musica di Coez, che promette di sorprendere ancora una volta.

Coez annuncia il suo ritorno dal vivo con un tour nei palazzetti previsto per l’autunno e in cui presenterà il nuovo album 1998. Dopo il successo dei tre concerti sold out di Londra (l’1 giugno al Dingwalls, il 2 giugno al Jazz Cafè e il 3 giugno al The Dublin Castle), da novembre Coez sarà live sui palchi dei principali palazzetti d’Italia per portare dal vivo i brani del suo prossimo album 1998 in uscita venerdì 13 giugno.Nel corso delle tre serate londinesi Coez ha presentato in anteprima alcuni dei nuovi brani contenuti in 1998 e in autunno sarà in tour con la sua musica in speciali appuntamenti che partiranno da Ancona (12 novembre – Palaprometeo), per poi proseguire a Roma (14 novembre – Palazzo dello Sport), Napoli (20 novembre – Palapartenope), Bari (22 novembre – Palaflorio), Torino (29 novembre – Inalpi Arena), Milano (1 dicembre – Unipol Forum) e Firenze (6 dicembre – Mandela Forum). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu