Coco Gauff vince il derby con Keys ed è in semifinale al Roland Garros

Coco Gauff continua a scrivere la sua storia al Roland Garros 2025, conquistando un emozionante derby americano contro Madison Keys. Con una rimonta spettacolare, la giovane numero due del mondo dimostra che la determinazione è la chiave per il successo. In un contesto di crescente competitività nel tennis femminile, Gauff si afferma come una delle stelle emergenti. Chi sarà il prossimo avversario? La semifinale promette di essere un altro capitolo da vivere!

Il derby americano lo vince Coco Gauff. La numero due del mondo stacca il biglietto per la semifinale del Roland Garros 2025, superando in rimonta in tre set la connazionale Madison Keys con il punteggio di 6-7 6-4 6-1 dopo due ore e undici minuti di gioco. Adesso Gauff attende la vincente dell’ultimo quarto di finale, quello che mette di fronte la russa Mirra Andreeva e la sorprendente francese Lois Boisson. Una partita dove sono fioccate le palle break. Gauff ne ha avute a disposizione ben diciassette, mentre Keys dieci. Entrambe hanno sofferto con la seconda di servizio, visto che Gauff ha vinto 34% dei punti con questo colpo e Keys il 30%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coco Gauff vince il derby con Keys ed è in semifinale al Roland Garros

Coco Gauff sarà l'avversaria di Jasmine Paolini in finale: Zheng si arrende nella partita più lunga di sempre a Roma - Coco Gauff e Jasmine Paolini si sfideranno nella finale degli Internazionali d'Italia femminili. La statunitense ha conquistato il posto in finale, superando Qinwen Zheng nella sfida più lunga mai disputata a Roma, durata tre ore e trenta due minuti, con un punteggio di 7-6(3) 4-6 7-6(4).

Coco Gauff vince il derby a stelle e strisce contro Madison Keys e va in semifinale a Parigi ? Affronterà la vincente tra Andreeva e Boisson

I cambiamenti ai vertici dei ranking ATP e WTA dopo gli Internazionali BNL d'Italia Jasmine Paolini, campionessa di Roma nel femminile, sale un gradino ed eguaglia il best ranking. La finalista del torneo Coco Gauff sale al n.2. Tre passi indietro per la ca

