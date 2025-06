Cna Liguria in missione a Bruxelles | la voce delle Pmi italiane in Europa

CNA Liguria si fa sentire a Bruxelles! In una missione strategica, l'associazione punta a dare voce alle PMI italiane nel cuore dell'Europa. Questo è un momento cruciale: le decisioni politiche che si prendono qui influenzano direttamente il futuro delle piccole imprese liguri. Sostenere l'artigianato locale non è mai stato così importante. Restate sintonizzati per scoprire come queste azioni possano trasformare il panorama economico della nostra regione!

La Spezia, 4 giugno 2025 – Missione istituzionale a Bruxelles per Cna Liguria, con l'obiettivo di rafforzare la rappresentanza delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese liguri nei luoghi in cui si definiscono le politiche europee. Il programma della visita, della delegazione ligure di Cna ha incluso un incontro con la Direzione generale per il Mercato Interno, l'Industria, l'Imprenditorialità e le Pmi della Commissione Europea, un confronto con la Rappresentanza Permanente d'Italia all'UE, oltre alla riunione della presidenza allargata nella sede di Cna Bruxelles. La delegazione ligure è stata accolta dall'europarlamentare del Partito Democratico Brando Benifei e ha svolto una visita istituzionali al Parlamentarium, al Parlamento Europeo e all'Emiciclo.

