Cloro al posto dell’acqua cinque bambini intossicati in piscina Orrore in Italia | com’è potuto succedere

Un giorno di svago si è trasformato in un incubo per cinque bambini a Roma, intossicati dal cloro di una piscina. La tragica vicenda riaccende le luci su un tema cruciale: la sicurezza nei luoghi di divertimento. Mentre ci prepariamo a vivere l'estate, è fondamentale riflettere su controlli e normative. Per Mattia, 9 anni, la situazione è critica. La comunità si stringe attorno alla speranza di un recupero, ma il rischio di danni permanenti è reale.

Una giornata di gioco si è trasformata in dramma nel quartiere Borghesiana di Roma, dove cinque bambini sono rimasti intossicati dal cloro nella piscina dell’impianto Imperium Eventi. Tra loro c’è Mattia, 9 anni, ora ricoverato in coma farmacologico all’ospedale Umberto I: rischia gravi danni neurologici causati da un’ ischemia cerebrale. A confermare l’accaduto è Christian Scalzo, gestore della struttura: «È stato un incidente». Secondo quanto raccontato da testimoni e riportato da Repubblica, durante il bagno «l’acqua ha iniziato a diventare gialla». Alcuni bambini hanno notato una macchia verde sul fondo della vasca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cloro al posto dell’acqua, cinque bambini intossicati in piscina. Orrore in Italia: com’è potuto succedere

