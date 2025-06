claypaky illumina l'esibizione speciale di Dardust al Future Hits Live 2025 di Roma. Una performance esclusiva, un palco suggestivo e un disegno luci firmato dal celebre lighting designer Francesco De Cave: l’innovazione tecnologica Claypaky protagonista del grande evento musicale targato RTL 102.5 e Radio Zeta. In occasione del Future Hits Live 2025, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana, Claypaky sigla un’imponente collaborazione che ha trasformato l’atmosfera in un’esperienza indimenticabile, dimostrando ancora

una volta come la luce possa essere un elemento narrativo fondamentale. Per questa performance esclusiva è stato realizzato un palco su misura, dominato dalla presenza di un pianoforte e studiato per offrire un'esperienza immersiva e intensa.