Clamoroso Milan Reijnders al Manchester City | neanche 60 milioni!

Clamoroso colpo di mercato: Tijjani Reijnders lascia il Milan per approdare al Manchester City per meno di 60 milioni! Una mossa sorprendente che illumina il crescente trend della Premier League, dove le squadre non badano a spese per rinforzarsi. Sarà interessante vedere come il talento olandese si adatterà a un contesto così competitivo. Quali nuovi scenari si apriranno per il Milan e gli equilibri del calcio europeo?

Secondo David Ornstein, giornalista del 'The Athletic', il Manchester City avrĂ Tijjani Reijnders dal Milan a questo prezzo. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Clamoroso Milan, Reijnders al Manchester City: neanche 60 milioni!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Clamoroso Milan, colpo di scena inaspettato: cambiano i piani e salta tutto - Clamoroso colpo di scena in casa Milan: i piani di mercato sono stati stravolti e un'importante operazione è saltata.

Segui queste discussioni su X

#Calciomercato, il #Milan sogna il colpo clamoroso: è un sogno di #Tare https://buff.ly/wRLOg4W Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/4ibFrNk Tweet live su X

THEO HERNANDEZ VICINO AL CLAMOROSO ADDIO DAL MILAN Ultim'ora incredibile da Di Marzio, con Milan ed Al-Hilal che avrebbero un accordo di massima per Theo Hernandez Alla societĂ rossonera andrebbero circa 35 milioni di euro, con Ca Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, Reijnders al Manchester City: le cifre e i dettagli sull'accordo in chiusura

Come scrive msn.com: Intesa vicina tra i due club, con il centrocampista olandese che si appresta a lasciare la Serie A per approdare alla corte di Pep Guardiola ...

Pagina 0 | Reijnders-Milan, è addio. Accordo con il City, ora si aspetta Modric

Si legge su tuttosport.com: Dopo appena due stagioni il Milan e Tijjani Reijnders sarebbero già ai saluti. I rossoneri hanno raggiunto un accordo di massima sui 70 milioni di euro, bonus compresi, per la cessione del centrocampi ...

Reijnders-Milan, è addio. Accordo con il City, ora si aspetta Modric

Da tuttosport.com: Il centrocampista olandese, dopo una veloce trattativa, è a un passo dal vestire la maglia dei Citizens Dopo appena due stagioni il Milan e Tijjani Reijnders sarebbero già ai saluti. I rossoneri hanno ...