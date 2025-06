Clamoroso Inzaghi dall’Al-Hilal alla Juve | Con tanti soldi in più

In un mercato infuocato, Simoni Inzaghi vola dall’Al-Hilal alla Juventus, portando con sé una pioggia di milioni. Ma cosa riserverà il futuro per l’Inter e chi siederà sulla panchina nerazzurra? Nella nuova puntata di "Ti Amo Calciomercato" analizziamo i dettagli di questa clamorosa svolta, svelando anche le strategie dei top club e le anteprime sul successore di Inzaghi. La tensione è alle stelle: restate con noi!

Le ultime di calciomercato tra il futuro prossimo e lontano dell’ex tecnico dell’Inter e sul suo successore sulla panchina nerazzurra Nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale di Youtube. Focus sull’ Inter, a caccia del successore di Inzaghi che ieri ha detto ufficialmente addio per trasferirsi all’ Al-Hilal. Ospite di Calciomercato.it Paolo Tomaselli del ‘Corriere della Sera’. “Il ciclo di Inzaghi probabilmente era davvero esaurito, è finito male, però mi sembra che i giudizi che ho visto oggi sulla stampa siano stati un po’ troppo severi – ha esordito – Di sicuro quel finale a Parigi pesa tantissimo, questo glielo si può imputare perché sapeva dell’Arabia già prima, alcuni giocatori sapevano, visto com’è andata c’è il sospetto, col senno di poi, che la finale non sia stata preparata a dovere. 🔗 Leggi su Calciomercato.it