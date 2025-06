Civitella torna la Festa della Birra

Civitella si prepara a festeggiare con la 15ª edizione della Festa della Birra ‘ArtigianALE!- Be(er) Different’! Venerdì 6 e sabato 7 giugno, piazza Matteotti si trasformerà in un tempio della birra artigianale, con le migliori etichette locali e ottimo cibo. In un'epoca in cui la cultura del bere consapevole sta prendendo piede, questa festa rappresenta l'occasione perfetta per scoprire nuovi sapori e divertirsi insieme.

La 15ª edizione della Festa della Birra di Civitella ‘ArtigianALE!- Be(er) Different’ si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 giugno in piazza Matteotti. Due serate all’insegna della musica, della gastronomia e della degustazione delle birre artigianali delle aziende Mazapegul, Liquida e MariAlti. Il programma prevede l’apertura dello stand gastronomico venerdì 6 alle 18 e dalle 21,30 il concerto live della band ‘Over the Pops’. Si prosegue sabato alle 13,30 con il moto raduno ‘VespinBirra’ aperto a tutti i tipi di moto con ritrovo in piazza 25 Aprile. Iscrizioni aperte con possibilità di due pacchetti a 12 o 20 euro (338. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Civitella, torna la Festa della Birra

