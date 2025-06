Civitavecchia verso lo stop della produzione a carbone | chiusa la call

Civitavecchia segna un punto di svolta: la chiusura della call per le manifestazioni d’interesse apre le porte a un futuro senza carbone. Un passo fondamentale verso la riconversione e lo sviluppo sostenibile del territorio, questo evento segna l’inizio di una nuova era. Scopriamo insieme come la comunità si sta preparando a trasformare le sfide in opportunità.

Civitavecchia, 4 giugno 2025 – Si è conclusa ieri la fase di presentazione delle manifestazioni d’interesse relative alle aree di Civitavecchia coinvolte dal processo di dismissione della produzione a carbone. La chiusura della call rappresenta un primo importante passo nel percorso di riconversione e sviluppo sostenibile del territorio. Le prossime fasi seguiranno una precisa roadmap operativa già condivisa tra le istituzioni coinvolte. 1. Primo screening delle manifestazioni d’interesse pervenute, volto a verificare la coerenza progettuale e gli ambiti di intervento proposti. 2. Convocazione di un tavolo tecnico, che si concentrerà in particolare sulla valutazione della natura dell’intervento, dell’investimento economico, delle tempistiche di realizzazione, dell’estensione e della destinazione urbanistica delle aree richieste, nonché dell’impatto occupazionale e ambientale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

