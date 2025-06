Civiglio bloccata dai lavori di asfaltatura oltre che dalla frana

Civiglio, una frazione che sta vivendo un'estate di disagi! Mentre i colori dell'estate si preparano a esplodere, i residenti devono affrontare l'ennesimo ostacolo: lavori di asfaltatura e una frana che ha messo in ginocchio la viabilità. A meno di una settimana dalla conclusione delle scuole, è un momento cruciale per famiglie e studenti. Come si stanno preparando i civigliesi ad affrontare questa sfida? Scopriamolo insieme!

A meno di una settimana dalla fine delle lezioni scolastiche, i residenti di Civiglio si trovano nuovamente a fare i conti con forti disagi legati ai lavori pubblici. Dopo mesi di difficoltà dovuti alla frana che ha isolato la frazione, la popolazione si ritrova ora bloccata da un intervento di.

