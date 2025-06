Circolo della Vela di Bari | Nicola Di Pilla vince la medaglia d' argento al Campionato Europeo Optimist in Turchia

Il Circolo della Vela di Bari si conferma protagonista nel panorama velico internazionale: Nicola Di Pilla ha conquistato la medaglia d'argento al Campionato Europeo Optimist in Turchia, portando a casa un risultato straordinario. Questi primi successi testimoniano l’eccellenza degli atleti e l’impegno del circolo, pronti a scrivere nuove pagine di successo. La passione per la vela continua a navigare verso traguardi sempre più ambiziosi, con il mare come protagonista.

Arrivano i primi risultati dalle trasferte degli atleti del Circolo della Vela di Bari impegnati in questa stagione in competizioni di altissimo livello in Italia e all'estero. Con due fantastici primi piazzamenti nelle ultime prove Nicola Di Pilla ha conquistato la medaglia d'argento al.

Circolo della vela Bari, veleggiata a sostegno di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno - Il Circolo della Vela Bari sostiene con passione la lotta contro il tumore al seno, unendo sport e solidarietà.

