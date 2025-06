Circa 11mila volumi donata alla Malatestiana la collezione personale del professore Angelo Turchini

La Biblioteca Malatestiana di Cesena si illumina con una straordinaria donazione: 11.000 volumi provenienti dalla collezione del professor Angelo Turchini, un esperto di storia moderna. Questo prezioso patrimonio non solo arricchisce la cultura locale, ma si inserisce in un trend crescente di valorizzazione delle biblioteche come centri di sapere e comunità . Scoprire opere uniche potrebbe ispirare nuove generazioni a esplorare il mondo della ricerca e della conoscenza!