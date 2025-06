Cinque bambini intossicati in piscina La vita per i romani costa cara ASCOLTA il podcast di oggi 4 giugno

Cinque bambini intossicati in piscina: un episodio che mette a nudo il tema della sicurezza nelle strutture ricreative romane. Mentre la città si prepara all’estate, cresce l'attenzione su come garantire ambienti sicuri per i più piccoli. Scopri di più ascoltando il podcast RomaTodaily di oggi, dove Matteo Torrioli e Valerio Valeri commentano non solo questa notizia, ma anche altri eventi cruciali a Roma. Non perdere l'occasione di rimanere informato!

Ascolta il podcast RomaTodaily su Spotify Le notizie di oggi, mercoledì 4 giugno, a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Valerio Valeri nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi.

Bastano cinque minuti di spot di junk food per spingere i bambini a mangiare di più: l’allarme in uno studio - Una ricerca recente presentata al Congresso Europeo sull’Obesità lancia un allarme preoccupante: bastano solo cinque minuti di pubblicità di junk food per indurre i bambini a consumare oltre 130 calorie in più al giorno.

A Roma 5 bambini intossicati dal cloro in piscina,uno è grave: procura apre un'inchiesta per lesioni. Il bambino non sarebbe in pericolo di vita ma rischierebbe gravi danni neurologici,non reversibili, causati dall'esposizione prolungata al cloro. Sequestrata la p Tweet live su X

«Mamma, l'acqua è gialla»: 5 #bambini intossicati dal cloro in #piscina a #roma, uno rischia danni neurologici gravi. L'allarme e le indagini, cosa è su... Tweet live su X

Cinque bambini sono finiti in ospedale a Roma dopo un bagno nella piscina di un centro sportivo. Uno di loro è in gravi condizioni. Si ipotizza un'intossicazione da cloro Tweet live su X

Cloro in piscina, 5 bambini intossicati: Mattia, 9 anni, è in coma farmacologico. Impianto sotto sequestro. Cosa sappiamo

Come scrive msn.com: Mattia ha 9 anni, è ricoverato in coma farmacologico all’ospedale Umberto I di Roma e rischia gravi danni neurologici. Lui e altri quattro ...

Cinque bambini intossicati dal cloro in piscina, uno è grave: procura apre un'inchiesta per lesioni

Scrive msn.com: Il bambino non sarebbe in pericolo di vita ma rischierebbe gravi danni neurologici, non reversibili, causati dall'esposizione prolungata al cloro fuoriuscito dalle 'bocchette' dell'acqua. Sequestrata ...

Cinque bambini intossicati dal cloro dopo un bagno in piscina a Roma: un bimbo di 9 anni è in terapia intensiva. «Rischia gravi danni neurologici»

Si legge su msn.com: Cinque bambini hanno avvertito dei malori, probabilmente intossicati, dopo il bagno nella piscina di un centro sportivo in via della Capanna Murata, in zona Borghesiana, a Roma.