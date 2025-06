Cinque anni di troppo | cosa vuol dire aspettare la cittadinanza italiana

Cinque anni di attesa per la cittadinanza italiana rappresentano un viaggio di speranze e frustrazioni. Immagina cosa significherebbe per dieci persone vedere il loro sogno avvicinarsi: dalla possibilità di votare al sentirsi finalmente a casa. Un referendum potrebbe cambiare le regole del gioco, ma le storie di chi vive nell’incertezza ci mostrano l’umanità dietro ogni richiesta. Scopri come questo cambiamento potrebbe trasformare vite intere.

Abbiamo chiesto a dieci persone di raccontarci che cosa cambierebbe per loro se al referendum sulla cittadinanza vincesse il Sì e si accorciassero i tempi per poter fare richiesta: le risposte sono molto diverse tra loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

