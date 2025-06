Cinghiali a spasso nei ciliegeti di Martina Franca con frutti divorati e danni alle piante Coldiretti Puglia

Cinghiali nei ciliegeti di Martina Franca: un fenomeno allarmante che mette a rischio la tradizione ciliegia pugliese. I danni arrecati da questi animali, che divorano i frutti e spezzano i rami, sono un chiaro segno di una gestione faunistica in crisi. In un contesto di crescente interesse per le produzioni locali, è fondamentale tutelarle. La Puglia rischia di perdere una delle sue eccellenze: non possiamo permetterlo!

Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso da Coldiretti Puglia: Devastante il passaggio di un branco di cinghiali, a passeggio in un ciliegeto a Martina Franca, con gli ungulati che hanno divorato le ciliegie e arrecato danni alle piante spezzando i rami, ennesimo episodio di una situazione fuori controllo, per cui va immediatamente attivata ogni misura contenuta nel Piano straordinario regionale per la gestione e il contenimento. Si accumulano le denunce degli agricoltori di  Coldiretti Puglia, con i branchi di cinghiali che scorrazzano in campagna a caccia di cibo e acqua, lasciando raccolti e piante malridotti, ma creando anche problemi di sicurezza agli agricoltori e agli automobilisti sulle strade rurali e provinciali, con 12 incidenti stradali gravi solo nel 2024. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - “Cinghiali a spasso nei ciliegeti di Martina Franca con frutti divorati e danni alle piante” Coldiretti Puglia

Segui queste discussioni su X

Sassari, cinghiale a spasso in piazza Castello Tweet live su X

CefalĂą Web (@cefaluwebcom) Tweet live su X

Consorzio del Vino Orcia (@orciadoc) Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

“Cinghiali a spasso nei ciliegeti di Martina Franca con frutti divorati e danni alle piante” Coldiretti Puglia

Segnala noinotizie.it: Devastante il passaggio di un branco di cinghiali, a passeggio in un ciliegeto a Martina Franca, con gli ungulati che hanno divorato le ciliegie e arrecato danni alle piante spezzando i rami, ennesimo ...

Cinghiali a spasso nei ciliegeti a Martina Franca con frutti divorati e danni alle piante

Secondo corrieresalentino.it: Devastante il passaggio di un branco di cinghiali, a passeggio in un ciliegeto a Martina Franca, con gli ungulati che hanno divorato le ciliegie e arrecato ...

Martina Franca (TA), cinghiali devastano i ciliegeti: Coldiretti lancia l’allarme

Lo riporta trmtv.it: A Martina Franca, in provincia di Taranto, un branco di cinghiali ha distrutto un ciliegeto. Coldiretti Puglia denuncia l’emergenza e invoca misure immediate contro una fauna selvatica fuori controllo ...