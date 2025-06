Cinema | Borgonzoni nessuna lite con Giuli all’incontro ci sarò

Nel mondo del cinema, dove le rivalità fanno spesso notizia, la dichiarazione della Borgonzoni sorprende: nessuna lite con il ministro Giuli! In un panorama politico sempre più polarizzato, la collaborazione tra le parti è un segnale incoraggiante. È interessante notare come, nonostante le speculazioni, il dialogo e l’unità possano prevalere. Questo incontro potrebbe segnare un nuovo inizio per il settore culturale italiano. Restate sintonizzati!

Roma, 4 giu. (LaPresse) – “Io e il ministro Giuli non abbiamo mai litigato. Mi fa ridere questa cosa perché Orfini del Pd ha deciso a un certo punto che io e il ministro su una serie di punti non andavamo d’accordo, Orfini che non viene ascoltato neanche dal suo partito. In realtà io e il ministro andiamo d’accordissimo, condividiamo tutto, nessuno vuole togliere potere al ministro”. Così la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni a margine del convegno ‘La prescrizione dell’arte che cura’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cinema: Borgonzoni, nessuna lite con Giuli, all’incontro ci sarò

