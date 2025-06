Cinema all' aperto - La parola ai giurati

Cinema all'aperto: un'esperienza che unisce arte e natura! "La parola ai giurati" (12 Angry Men), un capolavoro che sfida le convinzioni, ci invita a riflettere sull'importanza del dialogo. In un'epoca in cui il confronto è fondamentale, il film ci ricorda quanto ogni voce possa fare la differenza. Scopri come un solo uomo riesce a cambiare il destino di un'intera giuria. Un'opportunità imperdibile per vivere il cinema sotto le stelle!

La parola ai giurati (12 Angry Men) nasce da un’opera teatrale che racconta la storia di una giuria composta da dodici uomini chiamati a deliberare sul destino di un giovane accusato di aver ucciso il padre. Inizialmente, undici giurati sono convinti della sua colpevolezza, ma uno di loro, il. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Cinema all'aperto - La parola ai giurati

Recensione film La parola ai giurati

Lo riporta skuola.net: Il film La parola ai giurati (titolo originale 12 angry men) è stato tratto dall’omonima sceneggiatura scritta per la televisione da Reginald Rose che ha poi contribuito alla realizzazione del ...

La parola ai giurati

Riporta movieplayer.it: Il 13 aprile 1957 approdava nelle sale americane La parola ai giurati, lo strepitoso film d'esordio di uno dei più grandi registi di Hollywood, Sidney Lumet; e a sessant'anni di distanza il ...

La parola ai giurati

Segnala comingsoon.it: La parola ai giurati è un film del 1997 di genere drammatico, diretto da William Friedkin, con Hume Cronyn, Tony Danza e Ossie Davis, della durata di 115 minuti, è disponibile in streaming.