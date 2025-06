cinebike 2025 il programma completo della manifestazione

Preparati a vivere un’estate all’insegna dell’avventura e della cultura con Cinebike 2025! La terza edizione di questa emozionante rassegna, che unisce il fascino del cinema al piacere del cicloturismo, trasformerà Palmanova, Aquileia e il Collio-Brda in un palcoscenico di emozioni dal 11 al 20 giugno. Sei film, cortometraggi e tour da sogno ti aspettano: scopri il programma completo e lasciati coinvolgere da un’esperienza unica e indimenticabile.

