Cina | viaggi nazionali in aumento durante Dragon Boat Festival

Durante il Dragon Boat Festival, i viaggi nazionali in Cina hanno raggiunto vette straordinarie! Il Monte Mingsha e la Sorgente della Mezzaluna a Dunhuang hanno accolto un numero record di turisti. Questo fenomeno non è solo una celebrazione della tradizione, ma segna anche una ripresa vibrante del turismo post-pandemia, rivelando un rinnovato amore per le bellezze locali. Scopri come la cultura può stimolare l'economia!

Dei turisti visitano il luogo panoramico del monte Mingsha e della Sorgente della mezzaluna nella citta’ di Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 31 maggio 2025. Il settore turistico cinese ha registrato una crescita costante durante le vacanze per il Duanwu Festival del 2025, anche chiamato Dragon Boat Festival, con un aumento dei viaggi nazionali del 5,7% su base annua, fino a 119 milioni, secondo i dati pubblicati ieri dal ministero della Cultura e del Turismo. Le entrate turistiche hanno raggiunto i 42,73 miliardi di yuan (5,95 miliardi di dollari), con un aumento del 5,9% rispetto alla stessa festivita’ dello scorso anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: viaggi nazionali in aumento durante Dragon Boat Festival

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cina: vacanze Dragon Boat Festival, previsto +12% viaggi transfrontalieri - Il Dragon Boat Festival si avvicina e l'Amministrazione nazionale cinese per l'immigrazione prevede un incremento significativo negli spostamenti transfrontalieri.

Segui queste discussioni su X

Durante la Festa delle Barche Drago, la #Cina ha registrato un vero boom di viaggi in treno: oltre 80 milioni di passeggeri in cinque giorni! Tra le mete più gettonate: #Pechino, #Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Hangzhou, Nanchino e Zhengzhou. Tweet live su X

L'azienda associata #3TBike rafforza la propria presenza in #Cina con un viaggio con il pluricampione del mondo e olimpico Paolo Bettini. Cinque tappe che rappresentano un momento chiave di attivazione per il marchio in un mercato interessante. Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cina: Pechino aggiorna servizi turistici in entrata con aumento visitatori a gen-apr

Riporta romadailynews.it: Pechino ieri ha presentato un piano d'azione completo per aggiornare i servizi turistici in entrata, in occasione della Conferenza di Pechino per lo ...

Cina: Dragon Boat Festival, +2,7% di viaggi transfrontalieri durante vacanze

Scrive romadailynews.it: La Cina ha registrato quasi 5,91 milioni di viaggi transfrontalieri durante i tre giorni di vacanze per il Dragon Boat Festival, che si sono conclusi ...

La voglia di viaggiare torna tra i vacanzieri cinesi

Si legge su repubblica.it: Quasi due miliardi di viaggi nazionali durante le vacanze della Settimana d’Oro. È quanto si aspetta la Cina nella settimana ... oggi (lunedì 7 ottobre). Un aumento di oltre il 19 percento ...