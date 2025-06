Cina | preside INSEAD Paese chiave di innovazione crescita economica globali

La Cina si conferma un pilastro dell'innovazione globale. In un'intervista esclusiva, il professor Francisco Veloso, preside dell’INSEAD, ha evidenziato come il fervore creativo cinese non solo alimenti la crescita economica interna, ma attragga anche investimenti esteri. Questo trend segnala un cambiamento epocale: non più solo fabbrica del mondo, ma hub di innovazione. Scoprire come la Cina stia modellando il futuro dell'economia mondiale è imperdibile!

In un’intervista esclusiva a Xinhua, il professor Francisco Veloso, preside dell’INSEAD, ha sottolineato il dinamismo del panorama cinese dell’innovazione, descrivendolo come una forza potente che sostiene l’economia del Paese e attrae gli investimenti esteri. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma624226262422622025-06-04cina-preside-insead-paese-chiave-di-innovazione-crescita-economica-globali Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: preside INSEAD, Paese chiave di innovazione, crescita economica globali

Segui queste discussioni su X

#LiveIn Milano. Il presidente del M5S Giuseppe Conte: "Dobbiamo esserci come Europa per tutelare le ragioni dell'Ucraina. Io non avrei escluso la Cina, anzi, negli anni abbiamo avvicinato la Cina alla Russia e questo non è nell'interesse dell'Europa. Di là è c Tweet live su X

Le evoluzioni sul tema dei dazi restano centrali soprattutto per quanto riguarda un eventuale accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina: le ultime dichiarazioni del presidente Trump sembrano rendere più difficoltoso il raggiungimento di un’intesa in tempi rapi Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Cina, arresti e condanne. Non è un Paese per scrittori

Da repubblica.it: Non è un Paese per scrittori. E nemmeno per giornalisti ed editori. Gli ultimi due casi di cronaca di questi giorni, che il rapporto non cita, riguardano Li Yanhe, alias Fucha, nato in Cina e ...

Cina, eseguita la condanna a morte di un preside accusato di violenza sulle alunne

rainews.it scrive: Arriva dalla Cina la notizia dell'esecuzione della condanna a morte del preside di una scuola elementare nella provincia del Gansu, nel nord-ovest del Paese. L'uomo è stato ucciso con una ...