Cina | organizza attivita’ per Giornata mondiale dell’ambiente

In vista della Giornata Mondiale dell'Ambiente, la Cina si mobilita con entusiasmo per sensibilizzare la popolazione sulla tutela del nostro pianeta. Oggi, nel parco Binhai di Rongcheng, gli studenti di una scuola elementare si sono rimboccati le maniche e hanno dato il buon esempio, ripulendo l'area dai rifiuti. Un gesto semplice ma potente, che dimostra come anche i più giovani possano fare la differenza per un futuro più verde.

Degli studenti di una scuola elementare puliscono i rifiuti nel parco Binhai della citta' di Rongcheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong, oggi 4 giugno 2025. Sono in corso diversi eventi per sensibilizzare la popolazione alla tutela dell'ambiente in Cina, in vista della Giornata mondiale dell'ambiente, che si celebrera' domani 5 giugno. Degli studenti mostrano dei disegni sul tema della protezione dell'ambiente in una scuola elementare della citta' di Xinghua, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, oggi 4 giugno 2025. Sono in corso diversi eventi per sensibilizzare la popolazione alla tutela dell'ambiente in Cina, in vista della Giornata mondiale dell'ambiente, che si celebrera' domani 5 giugno.