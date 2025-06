Cina | esploriamo prateria di Nalati nello Xinjiang

All'alba dell'estate, la prateria di Nalati nello Xinjiang si trasforma in un capolavoro naturale, incastonata tra i monti Tianshan e il fiume Ili. Questo angolo di Cina non è solo un paradiso per gli amanti della natura, ma rappresenta anche un trend crescente verso l'eco-turismo. Scoprire questi scenari mozzafiato significa immergersi in una cultura antica e in un ecosistema fragile. Sei pronto a lasciarti sorprendere?

All'alba dell'estate nella valle del fiume Ili, cullata dai monti Tianshan, la prateria di Nalati, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, si risveglia come una tela vivente.

