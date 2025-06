Cina | critica mossa protezionistica UE contro aziende locali di dispositivi medici

La Cina alza la voce contro le misure protezionistiche dell'UE che limitano l'accesso delle sue aziende di dispositivi medici alle gare d'appalto pubbliche. Questa tensione si inserisce in un contesto globale di crescente rivalità commerciale, dove il mercato della salute è diventato un campo di battaglia strategico. La critica cinese non solo evidenzia le sfide per la cooperazione internazionale, ma mette a rischio anche l'innovazione nel settore medico. Un punto da tenere d'occhio!

La Cina si oppone fermamente alla mossa protezionistica dell’UE di limitare la partecipazione delle aziende cinesi di dispositivi medici alle principali gare d’appalto pubbliche dell’UE, ha dichiarato ieri il ministero del Commercio. Il comunicato e’ arrivato in risposta alla decisione di tale blocco da parte degli Stati membri dell’UE nel settore dei dispositivi medici per contratti di valore superiore a 5 milioni di euro, nell’ambito dello Strumento per gli appalti internazionali del blocco. Il piano approvato lunedi’, secondo quanto riferito, vieterebbe alle imprese cinesi di presentare offerte per tali contratti per un periodo di cinque anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: critica mossa protezionistica UE contro aziende locali di dispositivi medici

Cina critica lo scudo missilistico Golden Dome di Trump: minaccia all'equilibrio globale - La Cina ha nuovamente criticato lo scudo missilistico Golden Dome annunciato da Donald Trump, considerandolo una minaccia all'equilibrio e alla stabilità mondiale.

A Washington non piacerà: la critica dei dazi e dei doppi standard su Israele e Gaza, i duri avvertimenti sulla tenuta e approccio alle alleanze, la distinzione tra cooperazione e dipendenza, il non interesse a scegliere da che parte stare tra Usa e Cina

Va bene che siamo nell'era della post-verità, ma la #Cina comunista (un totalitarismo in cui vige l'indottrinamento di Stato) che critica gli #StatiUniti d'#America perché "non bisogna politicizzare l'istruzione" è francamente troppo… #LiberaMente

