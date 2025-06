Cina | come trasformare tronco in drago l’arte dietro alle dragon boat

Scoprire l'arte delle dragon boat in Cina significa immergersi in un mondo di tradizioni millenarie. Da un semplice tronco a un'imbarcazione che danza sull'acqua: intaglio, lucidatura e laccatura si fondono in un processo affascinante. Questo mestiere non è solo artigianato, ma un atto d'amore per la cultura e la comunità. Un viaggio che racconta storie, passione e il legame profondo tra uomo e natura. Non perdetevi questa magia!

Intaglio, lucidatura, laccatura. Osservate come un singolo tronco si trasforma in una dragon boat. Questo e’ piu’ di semplice artigianato: e’ un lavoro culturale fatto con l’anima. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma624221762422172025-06-04cina-come-trasformare-tronco-in-drago-l-arte-dietro-alle-dragon-boat Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: come trasformare tronco in drago, l’arte dietro alle dragon boat

