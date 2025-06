Cina | Changzhou espatriati incantati da concerto a tema Gran Canale

Un concerto di musica tradizionale cinese a tema Gran Canale ha incantato gli espatriati a Changzhou, offrendo non solo melodie avvolgenti, ma anche un viaggio nell'eredità culturale del paese. In un'epoca in cui l'incontro tra culture è sempre più prezioso, questo evento sottolinea quanto la musica possa essere un ponte tra mondi diversi. Scoprite come una semplice melodia possa raccontare storie millenarie. È tempo di ascoltare!

Un concerto di musica tradizionale cinese a tema Gran Canale ha recentemente affascinato le persone espatriate a Changzhou, nella Cina orientale, suscitando riflessioni ponderate sulla bellezza della musica popolare cinese e sull’eredita’ culturale del Gran Canale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma624219462421942025-06-04cina-changzhou-espatriati-incantati-da-concerto-a-tema-gran-canale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Changzhou, espatriati incantati da concerto a tema Gran Canale

Approfondimenti da altre fonti

L’esodo degli espatriati dalla Cina: inversione di fuga di cervelli

Si legge su panorama.it: Shanghai, che ospitava il maggior numero di sedi di aziende a capitale straniero e un quarto della popolazione di espatriati in Cina fino al 2022, ha assistito a un esodo di espatriati dopo il ...

Gli stranieri non servono più. Via l'inglese e controlli di polizia in Cina finisce l'Eldorado degli "espatriati"

Secondo repubblica.it: Daliuta è un piccolo centro del nord-est della Cina. La sua economia ruota intorno ... era diventato una specie di Eldorado. Gli espatriati impiegati a contratto ricevevano l’autista privato ...

Gli italiani espatriati preferiscono la Cina come meta per vivere

Scrive fanpage.it: Il primo dato rilevato dallo studio è che l’espatrio degli italiani continua ... italiani hanno scelto come meta privilegiata la Cina, una delle potente economiche emergenti.