Cina | avvia ristrutturazione di 5 679 vecchi complessi residenziali urbani a gen-apr

La Cina ha avviato la ristrutturazione di 5.679 vecchi complessi residenziali urbani nei primi quattro mesi del 2025, ha dichiarato oggi il ministero dell’Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano-Rurale. Il Paese mira a rinnovare 25.000 simili complessi residenziali quest’anno, come parte degli sforzi in corso per trasformare le citta’ in aree piu’ resilienti e intelligenti, in cui sia desiderabile vivere. Dal 2019 al 2024, la Cina ha ristrutturato un totale di 280.000 vecchi complessi residenziali, a beneficio di oltre 120 milioni di persone. Durante questo periodo, sono stati ristrutturati o aggiornati 360. 🔗 Leggi su Romadailynews.it