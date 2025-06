Cimini Greenthesis | Sostenibilità nostro paradigma essenziale

In un mondo in rapido cambiamento, la sostenibilità non è più un'opzione, ma il cuore pulsante delle aziende di successo. Come sottolineato da Vincenzo Cimini di Greenthesis, l’economia circolare rappresenta il paradigma imprescindibile del loro modello di business, dimostrando che innovazione e rispetto per l’ambiente possono andare di pari passo. Perché investire nel futuro significa costruire oggi un’economia più verde e resistente, pronta a guidare la transizione ecologica.